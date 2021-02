Saronno | Striscia La Notizia intervista i tifosi per le vie centro I VIDEO

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “Mi saluta Greggio e Iacchetti?”. Sorpresa questa mattina tra i passanti di Via Garibaldi, i n, alla vista della troupe del programma televisivo di Canale 5 “La”. L’inviato, Cristiano Militello hato alcuniper la sua rubrica “lo Striscione” dove commenta le immagini più divertenti dai campi italiani. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Ilrio.

"Mi saluta Greggio e Iacchetti?". Sorpresa questa mattina tra i passanti di Via Garibaldi, in centro a Saronno, alla vista della troupe del programma televisivo di Canale 5 "Striscia la Notizia". L'inviato, Cristiano Militello comico ha intervistato alcuni saronnesi per le vie del centro storico.