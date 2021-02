Roma | 34enne prima ruba il telefono a un ragazzo | poi tenta di rapinare l’amico e ferisce un poliziotto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Hato il cellulare a un, poi quando un amico ha cercato di far squillare il, il ladro non contento hato dianche lui. E, come se non bastasse, uno degli agenti intervenuto sul posto è stato aggredito ed è dovuto ricorrere a cure mediche. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 18.24, in via delle Botteghe Oscure, dove gli uomini della sezione Volanti hanno arrestato N. A. Y. (queste le iniziali del ladro),originario del Camerun per rapina resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. su Il Corriere della Città.