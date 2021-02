Pattinaggio artistico a rotelle, ecco il circuito Nazionale Inline: il calendario completo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ancora pochi giorni e ricominceranno, in tutta sicurezza, le gare di un certo rilievo nel mondo del Pattinaggio artistico a rotelle. Nello specifico sarà l’Inline, specialità che durante il lockdown ha acquisito una popolarità significativa anche da parte dei “cugini” del ghiaccio, a inaugurare la stagione con il circuito Nazionale, quest’anno suddiviso in tre tappe e una Finale. Il calendario ufficiale della competizione è stato reso noto il 2 febbraio scorso tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Si partirà dunque il 27 febbraio da Roma, città della Campionessa Mondiale in carica, Chiara Censori, per poi spostarsi a Pieris (Gorizia), sede del secondo appuntamento pianificato dal 12 al 14 marzo; la fase di ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ancora pochi giorni e ricominceranno, in tutta sicurezza, le gare di un certo rilievo nel mondo del. Nello specifico sarà l’, specialità che durante il lockdown ha acquisito una popolarità significativa anche da parte dei “cugini” del ghiaccio, a inaugurare la stagione con il, quest’anno suddiviso in tre tappe e una Finale. Ilufficiale della competizione è stato reso noto il 2 febbraio scorso tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Si partirà dunque il 27 febbraio da Roma, città della Campionessa Mondiale in carica, Chiara Censori, per poi spostarsi a Pieris (Gorizia), sede del secondo appuntamento pianificato dal 12 al 14 marzo; la fase di ...

