Parla il padre di Filippo e Simone Inzaghi: “Che ansia quando ci sono le loro partite” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Io guardo le partite di Simone e Filippo chiuso in una stanza con le tapparelle abbassate. Mia moglie le guarda in una stanza, siamo in due ma non abbiamo mai visto una partita insieme. Lei sta in camera da sola e io in sala. Non voglio sentire e Parlare con nessuno, sono troppo in ansia quando giocano i miei figli. Ci parliamo solo da una camera all’altra nel caso giochino in contemporanea per tenerci informati e ci dividiamo su chi guardare. Ogni tanto ci diamo il cambio”. Parla così il padre di Filippo e Simone Inzaghi in un’intervista a Repubblica. Giancarlo non si nasconde: “Ho 73 anni e faccio ancora palestra per tenermi in forma – ammette – ma se uno dei due perde mi sento come ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Io guardo ledichiuso in una stanza con le tapparelle abbassate. Mia moglie le guarda in una stanza, siamo in due ma non abbiamo mai visto una partita insieme. Lei sta in camera da sola e io in sala. Non voglio sentire ere con nessuno,troppo ingiocano i miei figli. Ci parliamo solo da una camera all’altra nel caso giochino in contemporanea per tenerci informati e ci dividiamo su chi guardare. Ogni tanto ci diamo il cambio”.così ildiin un’intervista a Repubblica. Giancarlo non si nasconde: “Ho 73 anni e faccio ancora palestra per tenermi in forma – ammette – ma se uno dei due perde mi sento come ...

