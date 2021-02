Napoli, infortuni per Hysaj e Demme dopo l’Atalanta: out con la Juve (Di giovedì 11 febbraio 2021) Piove sul bagnato per Rino Gattuso. dopo la sconfitta contro l’Atalanta nella semifinale di Coppa Italia (3-1 al Gewiss Stadium dopo lo 0-0 del San Paolo) in casa azzurra si registrano altri due infortuni. “Hysaj si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Elongazione al quadricipite della coscia sinistra per Demme. Il centrocampista azzurro ha iniziato le terapie e sarà valutato quotidianamente”, si legge nel report giornaliero del club campano. Si tratta, dunque, di due stop di natura muscolare, che veranno valutati con attenzioni dallo staff medico del Napoli giorno dopo giorno. Un problema in più per ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Piove sul bagnato per Rino Gattuso.la sconfitta contronella semifinale di Coppa Italia (3-1 al Gewiss Stadiumlo 0-0 del San Paolo) in casa azzurra si registrano altri due. “si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Elongazione al quadricipite della coscia sinistra per. Il centrocampista azzurro ha iniziato le terapie e sarà valutato quotidianamente”, si legge nel report giornaliero del club campano. Si tratta, dunque, di due stop di natura muscolare, che veranno valutati con attenzioni dallo staff medico delgiornogiorno. Un problema in più per ...

DiMarzio : #Napoli, brutte notizie per #Gattuso - cn1926it : UFFICIALE – Il #Napoli comunica gli infortuni di #Hysaj e #Demme: le loro condizioni - LMtredici : RT @sportface2016: #Napoli, #Gattuso perde altri pezzi in vista della #Juventus: il comunicato del club - Vittoriog82 : RT @sportface2016: #Napoli, #Gattuso perde altri pezzi in vista della #Juventus: il comunicato del club - sportface2016 : #Napoli, #Gattuso perde altri pezzi in vista della #Juventus: il comunicato del club -