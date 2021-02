Muore tre giorni dopo l'intervento all'anca: la Procura apre un fascicolo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo operano all'anca e tre giorni dopo Muore all'improvviso: la tragedia si è consumata il 6 febbraio scorso nella casa di cura Villa Igea di Ancona dove A. C., 73enne residente a San Giovanni Teatino, ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo operano all'e treall'improvviso: la tragedia si è consumata il 6 febbraio scorso nella casa di cura Villa Igea di Ancona dove A. C., 73enne residente a San Giovanni Teatino, ...

Lo operano all'anca e tre giorni dopo muore all'improvviso: la tragedia si è consumata il 6 febbraio scorso nella casa di cura Villa Igea di Ancona dove A. C., 73enne residente a San Giovanni Teatino, era ricoverato da tre ...

Ultimo addio a Cala Cimenti, travolto da una valanga

Era ricoverato ormai da mesi in terapia intensiva a causa del Covid-19 Bruno Andreoli, diacono permanente della diocesi di Terni-Narni-Amelia, morto giovedì 11 febbraio all'età di 83 anni. Era stato o ...

Ricoverati nello stesso ospedale per Covid. Il padre muore, il figlio guarisce

FONTANIVA. Non sapevano di essere vicini, nell’ospedale di Schiavonia, entrambi a lottare contro il Covid-19. Il figlio ce l’ha fatta, il padre no. La storia drammatica e tocc ...

Lo operano all'anca e tre giorni dopo muore all'improvviso: la tragedia si è consumata il 6 febbraio scorso nella casa di cura Villa Igea di Ancona dove A. C., 73enne residente a San Giovanni Teatino, era ricoverato da tre giorni.