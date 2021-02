Mondo della musica in lutto, addio a una stella del jazz (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Grandissimo lutto nel Mondo della musica. addio a una vera e propria stella del Mondo del jazz. Ma ecco di chi si tratta e chi è. Il Mondo della musica piange per una grandissima perdita. Dopo la morte di una storico e famosissimo chitarrista, questa volta a lasciarsi è una vera e propria stella del Leggi su youmovies (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Grandissimonela una vera e propriadeldel. Ma ecco di chi si tratta e chi è. Ilpiange per una grandissima perdita. Dopo la morte di una storico e famosissimo chitarrista, questa volta a lasciarsi è una vera e propriadel

ItalyMFA : La #Farnesina celebra il #WomenInScienceDay con le parole pronunciate in occasione della… - SaveChildrenIT : #noncivuoleunascienza per capire che...#civuoleunascienziata e che l’accesso delle donne al mondo scientifico è ost… - DSantanche : In piena crisi economica con più di 400mila posti di lavoro persi lo scorso anno, il segretario della #CGIL non ha… - rialai96 : @Clarissa2223 Ma assolutamente, mica dico il contrario. È lì per capire come funziona il mondo della danza, quello… - mattiascarpe : L’eliminazione più ingiusta della storia del mondo. Continuo a dire che vanno avanti quelli giovani e quelli che f… -