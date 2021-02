Mattino 5, aggressione in diretta: paura per Federica Panicucci (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella puntata odierna di Mattino 5 c’è stata un’aggressione in diretta alla troupe del programma: ecco cos’è successo Mattino Cinque è un programma televisivo in onda dal 21 gennaio 2008 su Canale 5 con la conduzione di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il programma viene trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:40 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella puntata odierna di5 c’è stata un’inalla troupe del programma: ecco cos’è successoCinque è un programma televisivo in onda dal 21 gennaio 2008 su Canale 5 con la conduzione die Francesco Vecchi. Il programma viene trasmesso indal lunedì al venerdì dalle ore 8:40 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Stemag64 : RT @valdigiacomo: Una vittoria del Mattino,mia,del prefetto,della Procura di Napoli. Via il murale per il baby-rapinatore. Via un simbolo d… - pbrex668 : RT @valdigiacomo: Una vittoria del Mattino,mia,del prefetto,della Procura di Napoli. Via il murale per il baby-rapinatore. Via un simbolo d… - mi_vitiello : RT @valdigiacomo: Una vittoria del Mattino,mia,del prefetto,della Procura di Napoli. Via il murale per il baby-rapinatore. Via un simbolo d… - valdigiacomo : Una vittoria del Mattino,mia,del prefetto,della Procura di Napoli. Via il murale per il baby-rapinatore. Via un sim… -