Maltempo | frane nel Salernitano | tragedia sfiorata a Pellezzano

tg2rai : #Maltempo, i danni per le frane e gli allagamenti al sud. Oggi allerta in diverse regioni. In arrivo un'ondata di… - salernonotizie : Frane, smottamenti e tragedie sfiorate: il maltempo fa cadere a pezzi il Salernitano - canale58 : Sannio - Maltempo, si fa la conta dei danni: strade allagate, frane e un'auto schiacciata sotto una tettoia… - duesoli : RT @Miti_Vigliero: Smottamenti a Ne e Biassa, alberi caduti e strade bloccate a San Quirico e Borzonasca. - TgrRai : ?? Maltempo da Nord a Sud. A Vipiteno per la neve crolla il Palaghiaccio, frane e valanghe in Trentino e Campania, a… -

commenta Tragedia sfiorata nella frazione Coperchia di Pellezzano, nel Salenitano. Uno smottamento causato dalle forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Campania, ha provocato il distaccamento di una frana dal costone collinare invadendo alcune abitazioni di un palazzo di tre piani, in via Livatino. Per fortuna non ...

Frane, via alla fase operativa: la priorità sarà data a San Michele

Sicuramente il maltempo di questi giorni non ha aiutato: la terra continua a cedere. Come continui sono stati i sopralluoghi dei residenti insieme al sindaco Salera, al vice presidente della ...

Maltempo, danni in tutta la Campania: frane, strade interrotte e famiglie sfollate Fanpage.it Frane, via alla fase operativa: la priorità sarà data a San Michele

Affidati studi geologici e progettazione per tutti i siti finiti sotto la lente a causa degli smottamenti. Si inizia lunedì. Il primo step sarà quello dei carotaggi ...

Un fiume di fango travolge una palazzina di tre piani nella frazione campana, tutti salvi per miracolo. Smottamenti anche a Ravello e nell'Avellinese ...

Affidati studi geologici e progettazione per tutti i siti finiti sotto la lente a causa degli smottamenti. Si inizia lunedì. Il primo step sarà quello dei carotaggi ...Un fiume di fango travolge una palazzina di tre piani nella frazione campana, tutti salvi per miracolo. Smottamenti anche a Ravello e nell'Avellinese ...