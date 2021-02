Ma la “transizione ecologica” si capisce? E sarà anche “solidale”?

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Quando nell’aprile del 2018 proposi ad Andrea Orlando e ad altri amici di chiamare “TES -” una nuova associazione che potesse aiutare ad accelerare sulle politiche green, la formula in Italia non era usata e trasmetteva un vago sapore burocratico. Ma in Francia il “Ministère de la Transition écologique et solidaire” era così chiamato già da tempo ed era guidato dal combattivo Nicolas Hulot (oggi al suo posto c’è Barbara Pompili). Avevochiesto conforto a Edo Ronchi e approfondito le differenze tra l’idea più diffusa di sviluppo sostenibile e quella più rara di. Al di là di alcune dispute terminologiche mi sembrava che fossero complementari, entrambe figlie dello stesso fondamentale rapporto Brundtland del 1987 pubblicato dalla ...