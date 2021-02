M5s | oggi il voto su Rousseau | per alcuni | «Quesito manipolatorio» | Conte e Di Maio per il sì

(Di giovedì 11 febbraio 2021) M5s– Giovedì 11 febbraio 2021. Giornata cruciale per le sorti politiche del nostro paese. Gli iscritti al Movimento 5 Stelle voteranno sul’appo al governo Draghi, dopo il rinvio chiesto dal fondatore Beppe Grillo. Il ministro degli Esteri Luigi Dispinge per il Sì: «Il reddito non si tocca, il Mes non è citato». Dello stesso avviso il premier uscente: «Se fossi iscritto sulla piattaforma voterei sì a Draghi». Nel frattempo l’ex dirigente della Bce ha incassato anche l’ok delle parti sociali. leggi anche l’articolo —> Sul governo Draghi il M5S si sta lacerando e i ritardi peggiorano la situazione M5s, per: ...

Gli iscritti alvotanosu Rousseau l'appoggio al governo Draghi: 'Sei d'accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico - politico che preveda un superministero della Transizione Ecologica e che difenda ...... Francoforte, insomma i poteri forti non ci affamavano? No, ora ci sfamano, ci danno qui ei ... Troppo perbambino politico mai cresciuto o cresciuto troppo in fretta. Come spiegare al ...(Teleborsa) - Il Movimento 5 Stelle ha lanciato per oggi il referendum sulla piattaforma Rousseau in merito alla partecipazione al Governo Draghi. A sbloccare la decisione – in un primo momento il vot ...ROMA (11 febbraio 2021) - “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunt ...