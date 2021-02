Lite tra Fognini e Caruso dopo un match degli Australian Open (Di giovedì 11 febbraio 2021) Al termine de secondo match degli Australian Open, i due volti del tennis italiano Fabio Fognini e Salvatore Caruso hanno avuto una discussione sfociata in Lite. La partita è stata vinta dal tennista ligure Fognini, ma ha evidentemente creato tensioni fra i due partecipanti alla competizione. Perché è scoppiata una Lite fra Fognini e Caruso? A Melbourne, nel corso degli Australian Open, è avvenuta una Lite fra i due noti tennisti italiani Fabio Fognini e Salvatore Caruso. La diatriba sarebbe avvenuta alla fine del secondo match di un incontro che si è protratta per molto tempo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) Al termine de secondo, i due volti del tennis italiano Fabioe Salvatorehanno avuto una discussione sfociata in. La partita è stata vinta dal tennista ligure, ma ha evidentemente creato tensioni fra i due partecipanti alla competizione. Perché è scoppiata unafra? A Melbourne, nel corso, è avvenuta unafra i due noti tennisti italiani Fabioe Salvatore. La diatriba sarebbe avvenuta alla fine del secondodi un incontro che si è protratta per molto tempo, ...

forumJuventus : La Stampa: 'Altra lite Paratici-Oriali. Tutta la verità sul diverbio tra Agnelli e Conte allo Stadium. Dietro a pro… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il diverbio tra Conte e Agnelli finisce sotto la lente dell'ingrandimento della Procura Federale: ap… - RaiNews : 'Ne hai tirate quattro uguali di c*** e non mi ha chiesto scusa. Non posso dire che hai c***?' - Juveprimoamore3 : RT @CalcioFinanza: Caos Lega, mani addosso tra #Preziosi e #Campoccia durante l'assemblea - FrustalupiMario : Caos Lega, mani addosso tra Preziosi e Campoccia -