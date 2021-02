Imprese, Guidesi: “Salvini ha parlato a Draghi della crisi della Lombardia” (Di giovedì 11 febbraio 2021) MILANO – Un “cambio di rotta del nuovo governo” verso l’economia della Lombardia, questione “portata da Salvini anche al premier incaricato” Mario Draghi. Così Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia e già sottosegretario ai rapporti col Parlamento nel Conte I, in una videointervista al direttore della ‘Dire’ Nico Perrone. Leggi su dire (Di giovedì 11 febbraio 2021) MILANO – Un “cambio di rotta del nuovo governo” verso l’economia della Lombardia, questione “portata da Salvini anche al premier incaricato” Mario Draghi. Così Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia e già sottosegretario ai rapporti col Parlamento nel Conte I, in una videointervista al direttore della ‘Dire’ Nico Perrone.

