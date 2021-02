TuttoAndroid : Iliad aggiorna la lista degli smartphone compatibili con la sua offerta 5G -

Ultime Notizie dalla rete : Iliad aggiorna

TuttoAndroid.net

...99 per nuovi numeri 7.99 /mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTAGiga 50 7.99 /mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Il listino di offerte Kena Mobile sie diventa ancora più ......la pratica ha portatoe Fastweb a una denuncia all' AGCOM , in quanto, secondo le due aziende concorrenti, l'operazione bloccherebbe le portabilità in ingresso e in uscita . ho. Mobile...Iliad ha aggiornato la lista degli smartphone 5G compatibili con la sua offerta Iliad Giga 70 abilitata alla navigazione sulla rete di quinta generazione, introducendo nuovi modelli. Rispetto alla lis ...Si allarga l’elenco degli smartphone compatibili con il 5G di Iliad. Insomma, i vecchi clienti (anche se in possesso di uno di questi smartphone compatibili) dovranno attendere ancora un po’ prima di ...