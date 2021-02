Governo | Nesci M5S | ' chi vota no volta spalle a Paese'

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il valore su cui si fonda qualsiasi comunità è la fiducia. Ho appenato 'Sì' sulla piattaforma in uso al #M5S perché mi fido di Luigi Di Maio, di Giuseppe Conte, di Vito Crimi, di Beppe Grillo nostro fondatore. Penso fermamente che chi dice ono, in un momento drammatico come questo, stiando leale alle Istituzioni che hanno il dovere di rispondere all'appello del Presidente della Repubblica". Così su Facebook Dalila, deputata del M5S e animatrice del think tank Parole Guerriere, circa lazione sulla piattaforma Rousseau. "Sin dall'inizio della sua storia il MoVimento 5 Stelle ha individuato proprio nelle Istituzioni Repubblicane la risposta alle ingiustizie e alla rabbia sociale che provenivano, oggi ...

dalila1 -, FEDELE A CONTE, LUI LO È CON NOI? - ROMA, 03 FEB - 'Io voglio sapere qual è l'obiettivo di Conte. Ha parlato con noi del M5s? Perché ad oggi lui è ancora un tecnico, non è del M5s. Io ...... l'ex ministra della Salute Giulia Grillo e Daliladel think tank "Parole Guerriere". ...le persone di buona volontà devono accogliere l'appello del Presidente Mattarella e sostenere ildi ...Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il valore su cui si fonda qualsiasi comunità è la fiducia. Ho appena votato 'Sì' sulla piattaforma in uso al #M5S perché mi fido di Luigi Di Maio, di Giuseppe Conte, di Vi ...Nesci (M5s): ho votato sì a Draghi per non far tornare indietro il Paese. La dichiarazione della deputata e animatrice del think tank Parole Guerriere ...