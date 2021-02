Governo, Fico “Voterò sì su Rousseau, no urne o astensione” (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il MoVimento in queste ore consulterà i propri iscritti per decidere se partecipare a un Governo che metta al centro il superamento delle emergenze attuali, il Recovery Plan e la transizione ecologica, guidato da Mario Draghi. Voterò sì. Ecco perchè”. Così, in un post su Facebook, il presidente della Camera Roberto Fico. “Il momento delicato che il Paese sta vivendo ci impone una riflessione seria e un’assunzione di responsabilità. Come ha spiegato in modo estremamente chiaro il presidente della Repubblica, non è pensabile in questo momento storico far precipitare il Paese verso le urne. Le responsabilità di cui dobbiamo farci carico riguardano non solo le emergenze in atto, ma anche la definizione del futuro. Si gioca tutto adesso, non domani. Dobbiamo progettare l’Italia che verrà. Abbiamo la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il MoVimento in queste ore consulterà i propri iscritti per decidere se partecipare a unche metta al centro il superamento delle emergenze attuali, il Recovery Plan e la transizione ecologica, guidato da Mario Draghi.sì. Ecco perchè”. Così, in un post su Facebook, il presidente della Camera Roberto. “Il momento delicato che il Paese sta vivendo ci impone una riflessione seria e un’assunzione di responsabilità. Come ha spiegato in modo estremamente chiaro il presidente della Repubblica, non è pensabile in questo momento storico far precipitare il Paese verso le. Le responsabilità di cui dobbiamo farci carico riguardano non solo le emergenze in atto, ma anche la definizione del futuro. Si gioca tutto adesso, non domani. Dobbiamo progettare l’Italia che verrà. Abbiamo la ...

