Governo Draghi | oggi il voto su Rousseau | Di Maio e Conte per il sì

ROMA – Oggi aalle ore 10 alle ore 18 di giovedì 11 febbraio 2021 gli iscritti M5s aventi diritto di voto saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi. "Se fossi iscritto a Rousseau voterei si'" alla consultazione online "e l'ho già dichiarato, perché il Paese é in tale situazione e ci sono tali urgenze che comunque è bene che ci sia un governo". Sono le parole del presidente del consiglio dimissionario Giuseppe Conte, interpellato dai cronisti in un video del Fattoquotidiano.it.

