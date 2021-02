Governo Draghi: il M5s vota fino alle 18 su Rousseau (Di giovedì 11 febbraio 2021) Governo Draghi, oggi il voto degli iscritti al Movimento 5 stelle su Rousseau: Di Maio, Fico e Conte schierati per il sì Oggi dalle ore 10 alle ore 18 di giovedì 11 febbraio 2021 gli iscritti M5s aventi diritto di voto saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 11 febbraio 2021), oggi il voto degli iscritti al Movimento 5 stelle su: Di Maio, Fico e Conte schierati per il sì Oggi dore 10ore 18 di giovedì 11 febbraio 2021 gli iscritti M5s aventi diritto di voto saranno chiamati a esprimersi sulla piattaformasu un eventuale supporto a unpresieduto da Mario… L'articolo Corriere Nazionale.

