Giulia De Lellis condurrà un nuovo programma? L'indiscrezione (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giulia De Lellis è ormai diventata una delle influencer italiane più richieste, grazie soprattutto ai suoi followers e al numero delle interazioni generate. Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip, fino alla scrittura di un libro divenuto virale e alla partecipazione in un film insieme a Fabio Volo: insomma, sembra che per la De Lellis siano sempre in cantiere nuovi progetti. Proprio in queste ore si parla infatti di una nuova avventura che l'influencer potrebbe intraprendere: secondo Dagospia, la De Lellis sarebbe stata adocchiata per condurre il nuovo programma di Discovery chiamato Love Island, che andrà in onda nei prossimi mesi. Per ora la notizia legata alla conduzione di Giulia De Lellis non è stata confermata, ma il suo nome rimane ...

