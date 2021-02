Germania, prezzi ingrosso dicembre in risalita (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – In risalita a gennaio i prezzi all’ingrosso in Germania, che registrano un incremento del 2,1% su base mensile dopo il +0,6% di dicembre. Lo annuncia l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis), secondo cui i prezzi all’ingrosso su base annuale sono rimasti invariati rispetto al -1,2% del mese precedente. Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ina gennaio iall’in, che registrano un incremento del 2,1% su base mensile dopo il +0,6% di. Lo annuncia l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis), secondo cui iall’su base annuale sono rimasti invariati rispetto al -1,2% del mese precedente.

In risalita a gennaio i prezzi all'ingrosso in Germania, che registrano un incremento del 2,1% su base mensile dopo il +0,6% di dicembre. Lo annuncia l' Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis) , secondo cui i ...

