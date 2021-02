Gea Dall’Orto | «Il bisogno di migliorarsi»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Con il suo nome di battesimo, Gea Dall’Orto intrattiene un rapporto di serenità imperturbabile. «È un nome che vuol dire Madre Terra. Lo ha scelto mia madre perché Gea era il nome della sua amica immaginaria e di una sua cara amica conosciuta al corso di danza. È un nome che mi dà forza e che mi è sempre piaciuto. Non lo cambierei» racconta Gea al telefono dal terrazzo della sua casa di Firenze, cercando di trovare un posto in cui la ricezione prenda meglio. Ha 18 anni ed è una delle prime interviste della sua carriera, tant’è che, con una certa timidezza, confessa di aver preso un po’ di appuntini perché «non vado bene nelle interrogazioni, mi mettono un po’ di ansia». Di certo Gea non ha motivi di essere nervosa: Gli orologi del diavolo, la fiction con Beppe Fiorello che l’ha vista protagonista a novembre, è stata uno dei più grandi successi della stagione di Raiuno, e il suo prossimo film, Tre piani di Nanni Moretti, nel quale interpreta il ruolo di Francesca, trasposizione del personaggio di Ofri nel libro originale di Eshkol Nevo, è tra i titoli più attesi del 2021 dopo lo slittamento al Festival di Cannes a causa del Covid-19.