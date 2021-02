Folle inseguimento a Roma: rischia di investire un uomo, poi sperona la volante e si scaglia a calci e pugni contro i poliziotti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo hanno notato con fare sospetto avvicinarsi alla sua auto quando ha notato gli agenti di Polizia che in quel momento stavano transitando su via Corinaldo. Lui, un uomo di circa 40 anni anni e con giaccone scuro, alla vista degli agenti ha subito raggiunto la sua Toyota Aygo e per eludere i controlli a tutta velocità ha ingranato la marcia. E’ successo ieri, mercoledì 10 febbraio, intorno alle 15 proprio su via Corinaldo a Roma. La fuga e il Folle inseguimento L’uomo ha cercato di fuggire, ma è subito partito l’inseguimento per le vie della città. Gli agenti dell’autoradio “San Basilio 6” con sirene e lampeggianti hanno tallonato l’auto che, nel frattempo, a tutta velocità da via Corinaldo a via Pievebovigliana ha raggiunto l’incrocio tra via Montegiorno, via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo hanno notato con fare sospetto avvicinarsi alla sua auto quando ha notato gli agenti di Polizia che in quel momento stavano transitando su via Corinaldo. Lui, undi circa 40 anni anni e con giaccone scuro, alla vista degli agenti ha subito raggiunto la sua Toyota Aygo e per eludere illi a tutta velocità ha ingranato la marcia. E’ successo ieri, mercoledì 10 febbraio, intorno alle 15 proprio su via Corinaldo a. La fuga e ilL’ha cercato di fuggire, ma è subito partito l’per le vie della città. Gli agenti dell’autoradio “San Basilio 6” con sirene e lampeggianti hanno tallonato l’auto che, nel frattempo, a tutta velocità da via Corinaldo a via Pievebovigliana ha raggiunto l’incrocio tra via Montegiorno, via ...

