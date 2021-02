Di Battista lascia il Movimento cinque stelle “Non ce la faccio a sostenere un governo con questi partiti Non posso andare contro la mia coscienza”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ex parlamentare M5S, Alessandro Di, ha annunciato, con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, che dire il. “Da diverso tempo non sono in accordo con diverse scelte del M5s e nonfar altro che farmi da parte. Non parlerò più a nome del M5s anche perchè il M5s in questo momento non parla a nome mio” ha detto Di. “Se un domani – ha aggiunto – la mia strada dovesse incrociarsi di nuovo con il M5s vedremo. Grazie a Beppe, è lui che mi ha insegnato a prendere posizione e delle sceltecorrente. Oggi nonfar altro, non ce launcon, non...

Terremoto nei 5 Stelle, Di Battista lasci… Alessandro Di Battista saluta "i suoi ex colleghi" e lascia pertanto il M5S. Altri lo seguirann… Di Battista lascia M5S.....un clown in meno... Di Battista lascia i 5 stelle. Già il fatto che un personaggio così riempia i lanci di agenzia la dice lunga sullo… Alessandro Di Battista lascia il movimento.

Ad esclusione di Alessandro Di, tutti i big del partito sono schierati per il via libera ... il vicesegretario Pd Andrea Orlando non esclude una poltrona per Zingaretti ecapire che non ...Di Battista lascia i 5 Stelle: "La mia coscienza politica non ce la fa più d'ora in poi non parlerò più come Movimento 5S". Mai nella storia democratica italiana si era arrivati a un così limpido appello alla volontà del popolo sovrano. Mai si era arrivati a una formulazione così essenziale. Quasi divina nella sua semplici ...