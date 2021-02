Covid, quarantena anche per i vaccinati. “Rischio infezioni, serve prudenza” (Di giovedì 11 febbraio 2021) anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena in caso di contatti con positivi. È quello che suggerisce il Ministero della Salute alle Regioni: chi ha ricevuto la doppia dose di siero anti-Covid dovrà comunque rimanere confinato. Dieci giorni di isolamento, poi un tampone molecolare di controllo. La quarantena si prolunga fino alla negativizzazione, se il tampone è positivo. Il nodo comunque non è ancora stato sciolto e la prudenza è necessaria: essere positivi da vaccinati non significa essere infettivi. Ecco cosa ne pensano gli esperti. BASSETTI – “Per quanto riguarda la quarantena per i vaccinati io non sono d’accordo. Se fosse così tutti i sanitari dovrebbero vivere in quarantena perché siamo sempre a contatto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021)dovranno mettersi inin caso di contatti con positivi. È quello che suggerisce il Ministero della Salute alle Regioni: chi ha ricevuto la doppia dose di siero anti-dovrà comunque rimanere confinato. Dieci giorni di isolamento, poi un tampone molecolare di controllo. Lasi prolunga fino alla negativizzazione, se il tampone è positivo. Il nodo comunque non è ancora stato sciolto e laè necessaria: essere positivi danon significa essere infettivi. Ecco cosa ne pensano gli esperti. BASSETTI – “Per quanto riguarda laper iio non sono d’accordo. Se fosse così tutti i sanitari dovrebbero vivere inperché siamo sempre a contatto ...

