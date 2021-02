Covid Germania, oggi 10.237 casi e 666 decessi: i dati (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono 10.237 i nuovi casi di coronavirus in Germania secondo il bollettino di oggi. Nel Paese si si registrano altri 666 morti a causa della pandemia. I dati aggiornati riportati dall’Istituto Robert Koch parlano di un totale di 2.310.233 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria con 63.635 decessi. La cancelliera tedesca Angela Merkel e i premier dei 16 laender ieri hanno deciso di estendere il lockdown fino al 7 marzo. ?La riapertura delle scuole non sarà regolamentata dal governo federale. Durante una videoconferenza, la cancelliera e i premier hanno rimesso la decisione sui tempi e le modalità agli stessi laender. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono 10.237 i nuovidi coronavirus insecondo il bollettino di. Nel Paese si si registrano altri 666 morti a causa della pandemia. Iaggiornati riportati dall’Istituto Robert Koch parlano di un totale di 2.310.233 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria con 63.635. La cancelliera tedesca Angela Merkel e i premier dei 16 laender ieri hanno deciso di estendere il lockdown fino al 7 marzo. ?La riapertura delle scuole non sarà regolamentata dal governo federale. Durante una videoconferenza, la cancelliera e i premier hanno rimesso la decisione sui tempi e le modalità agli stessi laender. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

