Covid a Mugnano, è morto il dottor Manfredi. Il sindaco: “Ha fatto tanto per la nostra comunità” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mugnano. Non ce l’ha fatta il dottor Manfredi, stimabile medico della città di Mugnano. Di recente il professionista aveva contratto il Coronavirus, ma poi le sue condizioni si sono subito aggravate. E nelle scorse ore si è spento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 11 febbraio 2021). Non ce l’ha fatta il, stimabile medico della città di. Di recente il professionista aveva contratto il Coronavirus, ma poi le sue condizioni si sono subito aggravate. E nelle scorse ore si è spento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

NandoBocchetti : RT @Terranostranew2: Covid, a Mugnano iniziate le prime vaccinazioni per la popolazione over 80 - Terranostranew2 : Covid, a Mugnano iniziate le prime vaccinazioni per la popolazione over 80 - NapoliToday : #Cronaca Covid, aggiornamento Mugnano: '110 i positivi attuali' - bassairpinia : MUGNANO. Emergenza epidemiologica da COVID – 19. Proroga sospensione attività didattica in presenza Scuola seconda… -