Covid -19 | boom di contagi a scuola in Campania Unità di crisi | “Aumento preoccupante | 29 focolai in 7 giorni” Dati

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 11 febbraio 2021) "Iriportati, con le relative misure di contenimento messe in campo dalla Regionemediante le ordinanze restrittive, dimostrano chiaramente come una strategia preventiva, e quindi di analisi previsionale basata su molteplici misure tra cui la didattica non in presenza diversificata per fasce di età risulti fondamentale e abbia avuto un significativo impatto in termini di diminuzione non solo sui casi positivi nella fascia di età scolare, ma anche sui soggetti adulti". L'articolo .