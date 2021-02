Coronavirus | 15 146 nuovi casi e 391 decessi in 24 ore

(Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 15.146 idiin Italia (ieri 12.956) a fronte di 292.533 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 5,18%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Isono stati 391 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 336 registrati ieri.I guariti sono 19.838 e gli attuali positivi scendono a 405.019 (5.092 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 18.942, 338 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 2.126 ricoverati (-2) con 151ingressi. In isolamento domiciliare sono 383.951 persone. La regione con il maggior numero diè la Lombardia (2.434), seguita da Campania (1.694) e Emilia-Romagna (1.345).(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

