Chiara Cappelli, prorettrice della Normale: "A volte mi scambiano per segretaria. Ma alle mie studentesse dico: osate" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giornata delle donne nella scienza: "Le ragazze nella nostra Scuola sono poche, ma sono bravissime. Il problema è che non se ne rendono conto" Leggi su repubblica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giornata delle donne nella scienza: "Le ragazze nella nostra Scuola sono poche, ma sono bravissime. Il problema è che non se ne rendono conto"

francescapiera3 : su - vallini_chiara : RT @_pinksuniverse_: quei cappelli non me la raccontano giusta - francescapiera3 : su Blow Up #bellarecensione [grazie a Vittore Baroni!] del Majakovskij! di Arlo Bigazzi e Chiara Cappelli con L. To… - fabius10scudi : @blu_mirtillo @DavideFalchieri Parole sante. Il fatto è che questi con i cappelli a forma di cazzo e i coglioni sta… - MaterialiSonori : Voilà! su -