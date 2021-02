Cassa Depositi e Prestiti ha inaugurato la sede territoriale di Ancona (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ha inaugurato oggi la sua nuova sede territoriale ad Ancona, con un evento digitale fruibile in diretta streaming, nell’ottica di rafforzare ulteriormente il proprio impegno nelle Marche e nelle regioni limitrofe. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del Sindaca di Ancona Valeria Mancinelli e dell’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo. La sede di Ancona, in Largo Sacramento 4, diventerà il nuovo punto di accesso all’offerta del Gruppo nella regione e consentirà di supportare circa 300 enti pubblici e oltre 5.500 imprese, valorizzando ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) –haoggi la sua nuovaad, con un evento digitale fruibile in diretta streaming, nell’ottica di rafforzare ulteriormente il proprio impegno nelle Marche e nelle regioni limitrofe. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del Sindaca diValeria Mancinelli e dell’amministratore delegato diFabrizio Palermo. Ladi, in Largo Sacramento 4, diventerà il nuovo punto di accesso all’offerta del Gruppo nella regione e consentirà di supportare circa 300 enti pubblici e oltre 5.500 imprese, valorizzando ...

Caronte85953837 : Per coloro che criticano la Meloni e la sua scelta di mettersi all'opposizione. Lo sapete che essendo all'opposizio… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Protocollo d’intesa tra Marche e Cassa Depositi e Prestiti, Castelli: “Un rapporto sistemico per la crescita del territorio… - Giornaleditalia : Cassa Depositi e Prestiti inaugura la sede territoriale di Ancona - paulolden1 : @MT_Meli_ Ma no, loro vorranno far comprare la quota non Italiana (45%) da Cdp. Cassa Depositi e Prestiti è il lor… - NastyDog67 : @AndFranchini La cassa depositi e prestiti (senza devoluzione) dei grillini... -