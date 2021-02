Burt Reynolds, uno dei volti più noti di Hollywood (Di giovedì 11 febbraio 2021) Burt Reynolds era uno degli attori più celebri e ambiti. Nato nel 1936 è scomparso nel 2018. Ha avuto una nomination agli Oscar. Burt Reynolds nasceva l’11 febbraio 1936 a Lansing, in Michigan. Aveva origini irlandesi e cherokee. Star di Hollywood Burt Reynolds è stato uno degli attori statunitensi più importanti degli anni Settanta e Ottanta. Tra i suoi successi, Un tranquillo weekend di paura (1972) di John Boorman, Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso* (*ma non avete mai osato chiedere) (1972) di Woody Allen, Quella sporca ultima meta (1974) di Robert Aldrich, Il bandito e la Madama (1977) di Hal Needham. Nel 1997 è stato candidato all’Oscar come miglior attore protagonista in L’altra Hollywood (Boogie Nights) diretto da Paul ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 febbraio 2021)era uno degli attori più celebri e ambiti. Nato nel 1936 è scomparso nel 2018. Ha avuto una nomination agli Oscar.nasceva l’11 febbraio 1936 a Lansing, in Michigan. Aveva origini irlandesi e cherokee. Star diè stato uno degli attori statunitensi più importanti degli anni Settanta e Ottanta. Tra i suoi successi, Un tranquillo weekend di paura (1972) di John Boorman, Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso* (*ma non avete mai osato chiedere) (1972) di Woody Allen, Quella sporca ultima meta (1974) di Robert Aldrich, Il bandito e la Madama (1977) di Hal Needham. Nel 1997 è stato candidato all’Oscar come miglior attore protagonista in L’altra(Boogie Nights) diretto da Paul ...

approfondimento Addio a Burt Reynolds, i film Dai ranch nel profondo sud della Florida all'Olimpo delle star del cinema, l'epica storia di un attore, ultimo di una Hollywood vecchia scuola, con una carriera durata più di sei ...

Il cinema secondo Burt Reynolds

Nell'anniversario della nascita di Burt Reynolds, giovedì 11 febbraio Sky Arte rende omaggio al celeberrimo attore con un documentario.

I am Burt Reynolds, un originale documentario sul grande attore

Dai ranch nel profondo sud della Florida all’Olimpo delle star del cinema, l’epica storia di un attore, ultimo di una Hollywood vecchia scuola, con una carriera durata più di sei decenni. A tracciarne ...

