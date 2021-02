Bologna, i convocati di Mihajlovic per il Benevento (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei 22 giocatori convocati in vista del match di domani sera contro il Benevento, anticipo della 22esima giornata di Serie A. Questo l’elenco completo: Portieri: Da Costa, Ravaglia, SkorupskiDifensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Soumaoro, TomiyasuCentrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, SorianoAttaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’allenatore del, Sinisaha diramato la lista dei 22 giocatoriin vista del match di domani sera contro il, anticipo della 22esima giornata di Serie A. Questo l’elenco completo: Portieri: Da Costa, Ravaglia, SkorupskiDifensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Soumaoro, TomiyasuCentrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, SorianoAttaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

IamCALCIO : Sono 24 i calciatori convocati da #Inzaghi per la trasferta del #Benevento sul campo del #Bologna. Nella lista è pr… - Max_Mogavero : I convocati di Inzaghi per #Bologna: prima chiamata per Gaich, rientra Moncini. Assenti Ionita, Improta e Letizia… - TuttoBolognaWeb : Bologna-Benevento, i convocati - - calciodangolo_ : #BolognaBenevento, i convocati di #Mihajlovic: ok #Dijks e #Sansone; ancora fuori #Faragò, #Medel e #Sansone. Squal… - MCalcioNews : Bologna, i convocati per il Benevento: assenti solo Faragò, Medel e Svanberg -