Bennacer | “Ibrahimovic cerca di portarci al massimo Su Pioli …”

PianetaMilan : .@IsmaelBennacer a @afpfr: '@Ibra_official cerca di portarci al massimo. Su #Pioli ...' - @acmilan #ACMilan #Milan… - MilanNewsit : Bennacer: 'Ibrahimovic cerca di portarci ai massimi livelli. Pioli ci è sempre vicino' - milansette : Bennacer: 'Ibrahimovic cerca di portarci ai massimi livelli. Pioli ci è sempre vicino' - sportli26181512 : Bennacer: 'Ibrahimovic cerca di portarci ai massimi livelli. Pioli ci è sempre vicino': Il centrocampista del Milan… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? NEWS - #Dybala, Sensi, Zaniolo, Bennacer, Osimhen, Ilicic: le novità ? -

Ultime Notizie dalla rete : Bennacer Ibrahimovic

... come ha dimostrato la squadra di Pioli, facendo a meno per lungo tempo di Zlatan, di Simon Kjaer e dello stesso, punto fermo della mediana. Ma c'è qualcuno che è più utile di ...... corrono per il titolo i rossoneri guidati dal veterano, lottano per la salvezza le ... Sarà un Milan in piena forma: rientranoe Calhanoglu. Italiano invece dovrà fare a meno di ...Intervistato dalla stampa francese, Ismael Bennacer ha parlato anche del proprio rapporto con Zlatan Ibrahimovic ...Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni dell'agenzia francese AFP. Queste le dichiarazioni del numero 4 del Milan ...