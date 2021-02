Banditi in casa di Diletta Leotta, colpo pazzesco: ecco quanto le rubano. Uno choc: tutta colpa di questa foto... (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un bottino ingente, pesantissimo: 150mila euro tra gioielli, orologi e abbigliamento. Questo il "conteggio" di quanto è stato rubato a casa di Diletta Leotta. Per il furto è stata arrestata dalla polizia di Milano una banda di ladri (in totale tre i fermi) che negli ultimi mesi ha messo a segno diversi colpi eccellenti, tra i quali quello al terzino dell'Inter, Achraf Hakimi, e alla influencer Eleonora Incardona. Almeno questo è quanto starebbe emergendo dalle immagini che stanno ripercorrendo a ritroso gli spostamenti degli esponenti della gang. E il Corriere della Sera rivela dei particolari inquietanti relativi al furto che ha colpito Diletta Leotta, e non solo. Particolari che devono mettere in guardia circa come si utilizzano i social network. "Studiavano i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un bottino ingente, pesantissimo: 150mila euro tra gioielli, orologi e abbigliamento. Questo il "conteggio" diè stato rubato adi. Per il furto è stata arrestata dalla polizia di Milano una banda di ladri (in totale tre i fermi) che negli ultimi mesi ha messo a segno diversi colpi eccellenti, tra i quali quello al terzino dell'Inter, Achraf Hakimi, e alla influencer Eleonora Incardona. Almeno questo èstarebbe emergendo dalle immagini che stanno ripercorrendo a ritroso gli spostamenti degli esponenti della gang. E il Corriere della Sera rivela dei particolari inquietanti relativi al furto che ha colpito, e non solo. Particolari che devono mettere in guardia circa come si utilizzano i social network. "Studiavano i ...

tuttirosmello : @GrandeFratello ROSALINDA ERA SOFFERTA DELLO STUPRO E HAI MANIPOLATO TUTTI IN CASA PER RAPPORTI CON ZENGA? LASCIAT… - federic66317899 : @NickCelentano I cpi sono sottodimensionati in tutta Italia e di certo non in grado di prendere in carico e seguire… - tribuna_treviso : [IL VIDEO[ Ladri acrobati si arrampicano fino a cinque metri di altezza e in sette minuti svaligiano la casa. Il co… - ottopagine : Svegliati da tre banditi entrati in casa: rapinati e picchiati #Francolise - MarcoTurini75 : @fiocchibosi Ecco perché i tappeti in casa mia sono banditi da decenni -