Avvocati contro le discriminazioni con un corso per l'inclusione delle persone LGBTIQ+ (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Consiglio nazionale forense ha organizzato il primo evento formativo sul tema. Approfondimenti sugli aspetti linguistici “e sugli stereotipi incorporati nei luoghi comuni". Subito esauriti i posti a disposizione per un progetto al quale hanno lavorato varie associazioni. La... Leggi su repubblica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Consiglio nazionale forense ha organizzato il primo evento formativo sul tema. Approfondimenti sugli aspetti linguistici “e sugli stereotipi incorporati nei luoghi comuni". Subito esauriti i posti a disposizione per un progetto al quale hanno lavorato varie associazioni. La...

Paolo_Lanciani : ?? Qual è l'errore tipico (ma contro-intuitivo) in cui incorrono tutte le Avvocate e tutti gli Avvocati che ricono… - TognazziR : RT @Nottinghill82: Mia madre che mentre vede L’amore Strappato lancia maledizioni contro gli avvocati. Non so se ho sbagliato casa, ho sb… - Nottinghill82 : Mia madre che mentre vede L’amore Strappato lancia maledizioni contro gli avvocati. Non so se ho sbagliato casa,… - mltfacondini : RT @sabripillot: “Noi ci aspettiamo la verità, siamo sicuri che Mario non si è suicidato' dicono i genitori di #MarioPaciolla, Giuseppe e A… - LatinaBiz : Maxiprocesso a Palermo Video Video Video Il 10 febbraio 1986, in un’aula bunker fatta costruire appositamente n… -