Australian Open 2021, Fabio Fognini: "Quello che successo per me è rimasto in campo. Spero di chiarirmi con Caruso" (Di giovedì 11 febbraio 2021) La sfida tra Fabio Fognini e Salvatore Caruso nel secondo turno degli Australian Open 2021 è stata molto combattuta e tirata, con il ligure che si è imposto al super tie-break con il punteggio di 14-12. Purtroppo i due azzurri subito dopo il saluto hanno avuto un'accesa discussione. Il siciliano non ha digerito le parole di Fognini dopo aver annullato un match point con un dritto che ha pizzicato la linea. Il ligure dalla sua sosteneva che Caruso si sarebbe dovuto scusare per il colpo di fortuna. In qualsiasi caso un brutto spettacolo al quale ha messo fine l'intervento del supervisor. In un'intervista rilasciata a Supertennis Fognini ha parlato dell'accaduto: "E' stato un match intenso sotto punti i punti di vista fino alla fine.

