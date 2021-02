Arthur ko, niente Napoli - Juve: ecco l'entità dell'infortunio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Napoli - Juve perde un altro dei suoi protagonisti più importanti. Dopo la positività al Covid di Koulibaly e il guaio alla caviglia di Manolas , arriva lo stop di Arthur . Gli esami ai quali si è ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 11 febbraio 2021)perde un altro dei suoi protagonisti più importanti. Dopo la positività al Covid di Koulibaly e il guaio alla caviglia di Manolas , arriva lo stop di. Gli esami ai quali si è ...

Napoli - Juve perde un altro dei suoi protagonisti più importanti. Dopo la positività al Covid di Koulibaly e il guaio alla caviglia di Manolas , arriva lo stop di Arthur . Gli esami ai quali si è sottoposto il centrocampista brasiliano a seguito del dolore alla gamba destra hanno evidenziato " la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a ...

La leggenda di Re Artù: tra storia, mito e letteratura

...sappiamo di certo in merito alla figura leggendaria di Re Artù? In realtà conosciamo poco o niente, ...precisare che l'appellativo Re Artù può essere considerato uno pseudonimo inglese ( King Arthur) di ...

Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Arthur, faro del centrocampo della squadra bianconera. Un'assenza molto pesante per i bianconeri.

Si ferma Arthur in casa Juventus verso il big match contro il Napoli in programma sabato. Non per il virus intestinale accusato a inizio settimana, ma per infortunio questa volta. Di seguito il comuni ...

