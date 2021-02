Alessio: «La stella di Conte? Un disco vecchio, non si tocca» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Angelo Alessio, storico vice allenatore di Antonio Conte, parla del caos in Juve Inter e della polemica sulla stella allo Stadium. Le sue parole Angelo Alessio, storico vice di Antonio Conte, commenta a TMW le polemiche dopo Juve-Inter. JUVE INTER – «La partita è stata ben giocata da entrambe le formazioni. La Juve ha meritato di arrivare in finale. Quello che è successo dopo l’ho letto sui giornali, è difficile da commentare. Meglio parlare della partita. La stella? È un disco vecchio, ogni tanto si ripete. Non c’entra nulla… la stella di Conte non si tocca». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Angelo, storico vice allenatore di Antonio, parla del caos in Juve Inter e della polemica sullaallo Stadium. Le sue parole Angelo, storico vice di Antonio, commenta a TMW le polemiche dopo Juve-Inter. JUVE INTER – «La partita è stata ben giocata da entrambe le formazioni. La Juve ha meritato di arrivare in finale. Quello che è successo dopo l’ho letto sui giornali, è difficile da commentare. Meglio parlare della partita. La? È un, ogni tanto si ripete. Non c’entra nulla… ladinon si». Leggi su Calcionews24.com

