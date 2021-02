Agostini | si va verso Ptpr che impedisce ampliamento Sant’Andrea

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “Dopo la bocciatura del Piano Territoriale Paesistico Regionale da parte della Consulta per il mancato confronto costante, paritario e leale con il Mibact fino alla conclusione dell’iter procedurale la pianificazione del nostro territorio e il suo sviluppo programmatico e sostenibile sono a rischio, cosi’ come il lavoro svolto per anni da amministrazioni locali, parti sociali, consiglieri, dagli uffici della Pisana e della Giunta regionale”. Lo dichiara in una nota Riccardo, segretario regionale del Lazio di Articolo Uno-Leu. “Non discuto sulla necessita’ di interlocuzione con il ministero per i Beni e le attivita’ culturali e per il turismo- spiega- e di stabilire insieme le misure di salvaguardia e di tutela della Regione Lazio, ma una stesura troppo rigida, cosi’ come quella che si va configurando, espone il Piano a un ...