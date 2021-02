Von der Leyen a Strasburgo per difendere la strategia sui vaccini. Le sinistra europea unita nelle critiche: «Oggi la Commissione si gioca la sua credibilità» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le ultime due settimane non sono state facili per Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea è finita sotto accusa per la gestione del piano vaccinale in Europa. In particolare, i dubbi e le critiche verso l’esecutivo Ue sono cresciuti dopo le lunghe tensioni con AstraZeneca, i ritardi nelle consegne, e l’imposizione di controlli sull’export dei vaccini nel Regno Unito, con il conseguente temporaneo ritorno di un confine “duro” tra le due Irlande. Il sostegno a von der Leyen vacilla da destra a sinistra e Oggi, la presidente dovrà rispondere davanti al Parlamento europeo della strategia messa in atto per l’acquisto e la distribuzione dei vaccini contro il Coronavirus. Sono tanti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le ultime due settimane non sono state facili per Ursula von der. La presidente dellaè finita sotto accusa per la gestione del piano vaccinale in Europa. In particolare, i dubbi e leverso l’esecutivo Ue sono cresciuti dopo le lunghe tensioni con AstraZeneca, i ritardiconsegne, e l’imposizione di controlli sull’export deinel Regno Unito, con il conseguente temporaneo ritorno di un confine “duro” tra le due Irlande. Il sostegno a von dervacilla da destra a, la presidente dovrà rispondere davanti al Parlamento europeo dellamessa in atto per l’acquisto e la distribuzione deicontro il Coronavirus. Sono tanti ...

