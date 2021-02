Vite al Limite: Schenee Murry oggi, novità importanti per la star (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Cosa fanno dopo il reality show , ecco cosa le è successo. (Facebook)Schenee Murry, una delle star più controverse di Vite al Limite, è presente sui social network, sebbene non sia attivissima. Il suo profilo Instagram, ad esempio, è fermo a circa tre mesi e mezzo fa. In estate invece, la giovane donna aveva addirittura annunciato la sua gravidanza. Poi però era sparita nel nulla. Leggi anche -> Leneatha Reed di Vite al Limite: com’è adesso – FOTO In molti, dopo quell’annuncio hanno pensato si trattasse di una bufala, ma Schenee ha anche rivelato la sua presunta data di scadenza in difesa delle sue affermazioni. Altre star del reality più controverso della televisione sono intervenute, difendendo la donna e il suo ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Cosa fanno dopo il reality show , ecco cosa le è successo. (Facebook), una dellepiù controverse dial, è presente sui social network, sebbene non sia attivissima. Il suo profilo Instagram, ad esempio, è fermo a circa tre mesi e mezzo fa. In estate invece, la giovane donna aveva addirittura annunciato la sua gravidanza. Poi però era sparita nel nulla. Leggi anche -> Leneatha Reed dial: com’è adesso – FOTO In molti, dopo quell’annuncio hanno pensato si trattasse di una bufala, maha anche rivelato la sua presunta data di scadenza in difesa delle sue affermazioni. Altredel reality più controverso della televisione sono intervenute, difendendo la donna e il suo ...

