UniCredit | rosso da 2 | 8 miliardi nel 2020 Proposto dividendo da 1 | 1 miliardi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Domani il ceo Jean Pierre Mustier lascerà la banca, che sarà guidata dal dg ad interim Ranieri de Marchi fino all'arrivo del nuovo amministratore delegato Andrea Orcel. Che per Mustier «ha tutti i numeri per guidare» l’istituto

... con i guadagni di Mediobanca (+3%) il giorno dopo i conti, Fineco (+2,6%),(+0,8%) alla ... InIntesa ( - 0,3%), Banca Generali ( - 1,5%) e soprattutto Mps ( - 5,8%) coi conti. Tra gli ..., i conti del 2020 Per quanto riguarda i risultati di bilancio,ha terminato il 2020 con una perdita netta di 2,78 miliardi di euro dopo rettifiche su crediti per 5 miliardi, ...IL BILANCIOROMA Jean-Pierre Mustier dà l'addio a Unicredit lasciando al successore Andrea Orcel una banca reduce da una maxi-pulizia di bilancio. Ieri il cda ha approvato il rendiconto 2020 e ...Jean Pierre Mustier lascia già domani. Dopo la scelta di Andrea Orcel come nuovo amministratore delegato, nomina che dovrà essere ufficializzata dall’assemblea di aprile, Unicredit volta subito pagina ...