Un virologo per ministro. Galli dice no, Bassetti è possibilista: «Se Draghi mi chiamasse…» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per un Massimo Galli che oppone un garbato ma deciso rifiuto («non credo di essere particolarmente adatto»), c’è un Matteo Bassetti più che possibilista («non direi di no per servire il Paese»). “Virologi di tutti i Paesi unitevi”, esorterebbe un redivivo Karl Marx. Ma c’è poco da ironizzare. Gli effetti della pandemia investono direttamente anche la politica. Scomparsi i suoi professionisti, oscurata la società civile che ne aveva preso il posto, l’attuale leva di dilettanti allo sbaraglio sembra prossima a cedere il passo ai custodi della competenza. Avremo dunque un Parlamento di dotti, medici e sapienti? Forse no. Più probabile, invece, che qualcuno vada a sostituire il post-comunista Roberto Speranza alla guida del ministero della Salute. Bassetti: «Ne sarei orgoglioso» Il professor Galli, ormai ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per un Massimoche oppone un garbato ma deciso rifiuto («non credo di essere particolarmente adatto»), c’è un Matteopiù che(«non direi di no per servire il Paese»). “Virologi di tutti i Paesi unitevi”, esorterebbe un redivivo Karl Marx. Ma c’è poco da ironizzare. Gli effetti della pandemia investono direttamente anche la politica. Scomparsi i suoi professionisti, oscurata la società civile che ne aveva preso il posto, l’attuale leva di dilettanti allo sbaraglio sembra prossima a cedere il passo ai custodi della competenza. Avremo dunque un Parlamento di dotti, medici e sapienti? Forse no. Più probabile, invece, che qualcuno vada a sostituire il post-comunista Roberto Speranza alla guida del ministero della Salute.: «Ne sarei orgoglioso» Il professor, ormai ...

lorepregliasco : Per gli amanti delle mie mensole: sono passato da mio padre (che non fa il virologo ma il libraio antiquario) e qua… - GianniVezzani1 : RT @SecolodItalia1: Un virologo per ministro. Galli dice no, Bassetti è possibilista: «Se Draghi mi chiamasse…» - SecolodItalia1 : Un virologo per ministro. Galli dice no, Bassetti è possibilista: «Se Draghi mi chiamasse…» - EleEsse77 : RT @GiorgioGall79: @valy_s Ma poi perché continuano a chiamarlo 'virologo'?Pregliasco è un igienista. Detto questo, per me può tranquillame… - Samira1577 : RT @GiorgioGall79: @valy_s Ma poi perché continuano a chiamarlo 'virologo'?Pregliasco è un igienista. Detto questo, per me può tranquillame… -