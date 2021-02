Ubisoft ha avuto il miglior trimestre della sua storia con le vendite guidate da PS5 e PS4

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)è una delle società più amate nel settore dei videogiochi grazie a una scuderia di enormi e apprezzatissime IP che la compagnia riesce a lanciare a un ritmo rapidissimo. Gli ultimi risultati finanziari mostrano il continuo successostrategia dell'azienda. Nel recente report finanziario, relativo al periodo ottobre-dicembre 2020, il CEO Yves Guillemot ha affermato che è stato ile nelladi. Il CEO indicato fortidai grandi titoli che hanno pubblicato in questo lasso di tempo: Watch Dogs Legions, Assassin's Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising. Leggi altro...

Eurogamer_it : #Ubisoft ha avuto il miglior trimestre della sua storia. #PS5 e #PS4 guidano le vendite della compagnia. - GamingTalker : Ubisoft ha avuto il suo miglior trimestre di sempre grazie (soprattutto) ad Assassin's Creed Valhalla… -

... capaci di farlo diventare il titolo del franchise che hail miglior lancio di sempre. Un obbiettivo che sottolinea in modo molto forte quanto la serie con protagonisti gli Assassini di...Questo a patto che Sony, Microsoft, Electronic Arts,e Nintendo , che sembrano non averparticolari problemi nel realizzare i propri eventi digitali nel 2020, decidano di aderire all'...Di recente il CEO di Ubisoft ha affermato che la società cambierà modello di business puntando in futuro più sui giochi mobile.Ubisoft è una delle società più amate nel settore dei videogiochi grazie a una scuderia di enormi e apprezzatissime IP che la compagnia riesce a lanciare a un ritmo rapidissimo. Gli ultimi risultati f ...