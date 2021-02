Twitter | risultati oltre attese ma scambi nervosi nell’afterhours | cosa non è piaciuto?

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) –chiude l’ultima parte dell’anno con utili e fatturato che superano le aspettative degli analisti. Il titolo prima è sceso nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, per poi balzare di3 punti percentuali. Qualnon èagli analisti di mercato. Il quarto trimestre evidenzia un utile netto di 222 milioni, pari a 27 centesimi per azione, rispetto al risultato netto di 118,8 milioni (15 centesimi per azione) registrato nello stesso periodo di un anno fa. L’EPS si è attestato a 38 centesimi meglio dei 31 centesimi attesi dal consensus. Il giro d’affari è salito del 28% a 1,29 miliardigli 1,10 miliardi stimati dal mercato.ha concluso il quarto trimestre del 2020 con 192 milioni di utenti attivi giornalieri, in crescita del 72% su ...