Tifoseria granata in lutto. Addio a Federico Russo, abbraccia per noi il Siberiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una dolorosa notizia ha scosso l'intera Tifoseria granata. E' venuto a mancare uno dei tifosi storici, e profondo conoscitore della storia della Salernitana, Federico Russo. Fatale sarebbe stato l'attacco del famigerato covid-19 che avrebbe aggravato le altre patologie esistenti. Federico Russo, 65 anni, era particolarmente conosciuto anche negli ambienti del commercio, per aver gestito per anni un accorsato negozio sul Carmine. Alla famiglia l'abbraccio sentito di tutta la redazione di Le Cronache e una richiesta: abbraccia per noi il Siberiano!

