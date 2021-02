Svolta nel giallo di Faenza: omicidio su commissione? Il killer aveva le chiavi di casa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) omicidio Faenza aggiornamento: sull’assassinio di Ilenia Fabbri cala l’ombra di un delitto su commissione. La 46enne, uccisa all’alba di sabato 6 febbraio nel vano cucina della sua abitazione, sarebbe vittima di un killer che avrebbe agito su mandato di un’altra persona. L’ipotesi riferita da Ilfattoquotidiano.it è al vaglio degli inquirenti. L’idea è che l’assassinio sia entrato in casa con una copia delle chiavi cercando la donna per l’abitazione e dando inizio all’aggressione ai piani alti dell’appartamento. Leggi anche >> omicidio di Faenza, Ilenia accoltellata in casa: si cercano tracce di una quinta persona omicidio Faenza aggiornamento: ferocia premeditata, nessuna traccia ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021)aggiornamento: sull’assassinio di Ilenia Fabbri cala l’ombra di un delitto su. La 46enne, uccisa all’alba di sabato 6 febbraio nel vano cucina della sua abitazione, sarebbe vittima di unche avrebbe agito su mandato di un’altra persona. L’ipotesi riferita da Ilfattoquotidiano.it è al vaglio degli inquirenti. L’idea è che l’assassinio sia entrato incon una copia dellecercando la donna per l’abitazione e dando inizio all’aggressione ai piani alti dell’appartamento. Leggi anche >>di, Ilenia accoltellata in: si cercano tracce di una quinta personaaggiornamento: ferocia premeditata, nessuna traccia ...

fattoquotidiano : Benché si appresti ad entrare a Palazzo Chigi sulla soglia delle beatificazione in vita, la figura di Mario Draghi… - fattoquotidiano : Draghi, il banchiere più politico che tecnico. Nel 2012: “Il modello sociale europeo è morto”. Poi la svolta con la… - Candy_Amara : RT @aldo_rovi: Per la Palombelli il problema e' la supposta svolta europeista di Salvini, non il disastro che hanno prodotto il pd e il… - CastigliMirella : Da #Fontana a #Draghi, bene la svolta #europeista. Ora il punto è che il #GovernoDraghi non sdogani i Fontana, ma i… - Luca67 : RT @aldo_rovi: Per la Palombelli il problema e' la supposta svolta europeista di Salvini, non il disastro che hanno prodotto il pd e il… -