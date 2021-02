Shotgun Wedding | Josh Duhamel sostituirà Armie Hammer

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Josh Duhamel sostituirà Armie Hammer nella commedia con JLo 'Shotgun wedding' - kanaflowerr : SHOTGUN WEDDING SJDJAJDJSNDJSKDN - infoitcultura : Armie Hammer dopo il cannibal-gate sostituito in Shotgun Wedding, il film con JLo - FilmNewsItaly : Josh Duhamel sostituirà Armie Hammer nella commedia con JLo 'Shotgun wedding' - Ecodelcinema : -

Ultime Notizie dalla rete : Shotgun Wedding

Sky Tg24

Al momento Jennifer sta girando: il protagonista maschile del film sarebbe dovuto essere Armie Hammer, rimpiazzato da Josh Duhamel, dopo lo scandalo dei presunti abusi da cui stato ...In seguito a tali accuse, l'attore ha rinunciato ad alcuni impegni professionali come The Offer,e Gaslit.Trovato il sostituto di Armie Hammer nel film con Jennifer Lopez: nel film Shotgun Wedding vedremo Josh Duhamel A poche settimane dall’abbandono di Armie Hammer, la Lionsgate ha annunciato il nome del ...Dopo il suo matrimonio, Jennifer Lopez rinvia anche l’uscita di «Marry me», film romantico il cui arrivo nelle sale era in programma per metà maggio.