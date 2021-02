Shia LaBeouf lascia temporaneamente la recitazione e va in rehab (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'attore di Transformers e Honey Boy Shia LaBeouf si è preso una pausa dal mondo della recitazione, e dopo le ultime accuse di abusi da parte delle sue ex-partner, ha deciso di recarsi autonomamente in rehab. Dopo le ultime accuse nei suoi confronti, Shia LaBeouf ha deciso di lasciare la recitazione, anche se in via momentanea, sospendendo i rapporti con i suoi agenti e ricoverandosi di sua spontanea volontà in un centro per la riabilitazione. Queste sono le ultime notizie riportate da Variety, che stando a quanto raccontato dalle fonti, preciserebbe come la scelta di tagliare i ponti con la CAA (Creative Artists Agency) e non intraprendere più alcun progetto lavorativo, almeno per il momento, sarebbe partita proprio dall'attore, che già da un mese non ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'attore di Transformers e Honey Boysi è preso una pausa dal mondo della, e dopo le ultime accuse di abusi da parte delle sue ex-partner, ha deciso di recarsi autonomamente in. Dopo le ultime accuse nei suoi confronti,ha deciso dire la, anche se in via momentanea, sospendendo i rapporti con i suoi agenti e ricoverandosi di sua spontanea volontà in un centro per la riabilitazione. Queste sono le ultime notizie riportate da Variety, che stando a quanto raccontato dalle fonti, preciserebbe come la scelta di tagliare i ponti con la CAA (Creative Artists Agency) e non intraprendere più alcun progetto lavorativo, almeno per il momento, sarebbe partita proprio dall'attore, che già da un mese non ...

