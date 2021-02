San Valentino 2021, intimo donna: pizzi e trasparenze, voglia di sensualità (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per piacere, certo. Ma, prima ancora, per piacersi. Le collezioni di intimo e lingerie per questo San Valentino riflettono una nuova consapevolezza: non esiste solo un modo di essere seducenti. La chiave sta nel sentirsi davvero uniche. pizzi e trasparenze vanno per la maggiore e le proposte speciali si accendono di sensualità. GIOCHI DI trasparenze – Nero il colore per eccellenza nelle proposte di Intimissimi, notturno e sofisticato, per body dalle profonde scollature sulla schiena, babydoll con piccoli fiocchi sul décolleté, completini composti da reggiseni su classici slip e perizoma ma anche reggicalze impreziositi da incroci e intrecci. Giochi di trasparenze ed effetto rete (molto di tendenza) per una lingerie pensata per valorizzare tutti i tipi di forme del ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per piacere, certo. Ma, prima ancora, per piacersi. Le collezioni die lingerie per questo Sanriflettono una nuova consapevolezza: non esiste solo un modo di essere seducenti. La chiave sta nel sentirsi davvero uniche.vanno per la maggiore e le proposte speciali si accendono di. GIOCHI DI– Nero il colore per eccellenza nelle proposte di Intimissimi, notturno e sofisticato, per body dalle profonde scollature sulla schiena, babydoll con piccoli fiocchi sul décolleté, completini composti da reggiseni su classici slip e perizoma ma anche reggicalze impreziositi da incroci e intrecci. Giochi died effetto rete (molto di tendenza) per una lingerie pensata per valorizzare tutti i tipi di forme del ...

